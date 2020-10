SMAU Milano: premiati due progetti innovativi del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane

(FERPRESS) – Roma, 21 OTT – Il Gruppo FS Italiane protagonista della tappa milanese dello SMAU Roadshow.

Nel corso delle due giornate (20 e 21 ottobre) dedicate a innovazione e tecnologie digitali, FS Italiane e Trenitalia sono state riconosciute casi di successo e hanno ricevuto il Premio Innovazione SMAU per i progetti innovativi presentati durante l’evento.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it