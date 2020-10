Smart City: al via il confronto europeo delle 100 Città Intelligenti. In campo anche Ravenna

(FERPRESS) – Ravenna, 16 OTT – È partito, come da programma, il confronto tra le 100 Città Intelligenti d’Europa (ICC). Ravenna e le compagne di squadra del Consorzio Sern (Sweden Emilia Romagna Network) – Cervia, Trollhattan e Vanersborg – hanno partecipato attivamente al primo ICC City Lab, che si è svolto online dal 28 settembre al 2 ottobre scorso.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it