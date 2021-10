SkyTeam dà il benvenuto a ITA Airways a bordo con collegamenti diretti con le destinazioni in Italia

(FERPRESS) – Roma, 29 OTT – SkyTeam, l’alleanza globale di compagnie aeree, ha accolto ITA Airways, il nuovo vettore nazionale italiano, in sostituzione di Alitalia. Con ITA Airways a bordo, i 700 milioni di clienti SkyTeam continueranno a usufruire di collegamenti diretti le principali destinazioni in Italia.

