SkyTeam Cargo dà il benvenuto ad ITA Airways nell’alleanza globale cargo

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – SkyTeam Cargo, l’alleanza cargo globale, dà il benvenuto ad ITA Airways, la nuova compagnia di bandiera italiana, come nuovo membro.

Entrando a far parte della più grande alleanza cargo aerea del mondo, ITA Airways garantirà la continuità delle spedizioni cargo multilaterali tra l’Italia e il resto del mondo attraverso il portafoglio di prodotti leader del settore di SkyTeam Cargo.

