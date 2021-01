Sixt: Nico Gabriel è stato nominato nel consiglio di amministrazione come Chief Operating Officer

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – L’esperto esperto di mobilità di lunga data Nico Gabriel è stato nominato nel consiglio di amministrazione di Sixt SE come Chief Operating Officer (COO).

L’azienda sta quindi compiendo un nuovo passo verso la completa fusione del noleggio di auto classiche e dei servizi di mobilità innovativi basati sulla piattaforma di mobilità ONE. Nico Gabriel, che da 16 anni guida con successo la trasformazione di SIXT in un moderno fornitore di mobilità, è ora responsabile di una divisione aziendale che sarà di grande importanza per lo sviluppo futuro di SIXT.

SIXT mira infatti a fornire ai propri clienti servizi di alta qualità attraverso le sue oltre 2.100 stazioni in tutto il mondo e, allo stesso tempo, a offrire prodotti completamente digitalizzati che siano costantemente orientati alle esigenze dei clienti sulla mobilità ONE disponibile a livello internazionale piattaforma.

Nico Gabriel ha iniziato come tirocinante in SIXT nel 2004 e conosce molto bene l’azienda. In qualità di ex Operations and Business Development Manager per la Scandinavia, il Medio Oriente e l’Australia, Gabriel porta con sé l’esperienza internazionale nel core business del noleggio auto di SIXT. Inoltre, nel corso dei suoi 16 anni di carriera, si è fatto un nome nel settore, in particolare nel campo della nuova mobilità.

In qualità di amministratore delegato di lunga data di DriveNow, Gabriel ha plasmato in modo significativo l’attività di car sharing fluttuante e l’ha trasformata in una joint venture con BMW in uno dei più grandi e allo stesso tempo redditizi fornitori di car sharing in Europa. È stato anche responsabile della costruzione della flotta elettrica SIXT. Più di recente, Gabriel ha guidato l’area Mobility Operations in qualità di direttore di divisione, in cui tutte le iniziative di digitalizzazione della filiale, l’offerta di car sharing SIXT share e la piattaforma di mobilità ONE sono raggruppate in SIXT.

Pubblicato da GR il: 27/1/2021 h 12:36 - Riproduzione riservata