SITEB: Next Generation EU occasione unica per piano straordinario di manutenzione green della rete stradale italiana

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – “La pandemia da COVID-19 ha rallentato la ripresa dei lavori stradali (iniziata 2 anni fa) nel nostro Paese, ma si stima che il 2020 chiuderà con un sostanziale pareggio rispetto al 2019, con 30 mln di tonnellate di asfalto prodotto; quantità importante ma non sufficiente a rimettere in completa sicurezza la nostra rete, su cui pesa oltre un decennio di mancati investimenti. Grazie ai fondi in arrivo con il Piano Next Generation EU, l’Italia ha davanti a sé un’occasione unica per avviare un piano straordinario di manutenzione green del proprio patrimonio stradale”.

Pubblicato da COM il: 14/12/2020 h 10:47 - Riproduzione riservata