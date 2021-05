SITEB: nel 2020 e primo trimestre 2021 record nel consumo di asfalto rispetto all’ultimo decennio

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – “La pandemia da COVID-19 non ha bloccato la ripresa dei lavori stradali (avviata 2 anni fa) nel nostro Paese. A fine 2020 il consumo di asfalto ha superato quota 32 mln di tonnellate, la cifra più alta raggiunta negli ultimi 10 anni e nel primo trimestre dell’anno si stima un’ulteriore crescita. Segnali positivi per la sicurezza della nostra rete stradale che evidenziano una netta inversione di tendenza rispetto all’ultimo decennio, in cui i mancati investimenti in questo settore hanno raggiunto i 10 mld di euro. L’impiego dei fondi legati al Pnrr costituisce un’opportunità unica per sostenere un piano straordinario di manutenzione green del patrimonio stradale nazionale”.

