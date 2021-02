SIT ottiene l’autorizzazione AEO “Full” come Operatore Economico Autorizzato

(FERPRESS) – Roma, 2 FEB – La pandemia da Covid-19 e ad altri eventi geopolitici (quali, ad esempio, Brexit) hanno riacceso i riflettori su alcuni elementi centrali per le imprese, in particolare la sicurezza dei dati (finanziari e non) e delle procedure aziendali, la centralità dei flussi logistici e la movimentazione internazionale delle merci.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 2/2/2021 h 12:58 - Riproduzione riservata