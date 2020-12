SiPoTra: trasporto aereo nella crisi, prospettive e rimedi. De Micheli; possibile un rimbalzo già nel 2021 (1)

(FERPRESS) – Roma, 11 DIC – “Il settore del trasporto aereo nell’attuale crisi economica: prospettive e rimedi”: questo il titolo del webinar che SiPoTra (Società italiana di politica dei trasporti), ha organizzato con la collaborazione di Assaeroporti, del CNEL e del Centro Suidi Demetra. Coordinati dal presidente di SiPoTra, Mario Sebastiani, hanno partecipato al webinar oltre una decina di interlocutori; la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha tenuto le conclusioni, dopo gli interventi di Alessio Quaranta, Direttore generale ENAC, e Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità di regolazione dei Trasporti (ART).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it