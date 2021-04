Sipotra: questo pomeriggio il webinar su Trasporto aereo e sviluppo economico

(FERPRESS) – Roma, 7 APR – Si terrà oggi pomeriggio alle 14,30 il webinar organizzato da Sipotra su Trasporto aereo e sviluppo economico a cui parteciperanno esperti, manager ed amministratori pubblici.

E’ pacifico che il trasporto aereo e la crescita economica siano interdipendenti e che la relazione sia biunivoca.

La ricerca non ha tuttavia dedicato adeguata attenzione alla natura e alla misura dei nessi causali, mentre valutazioni al riguardo sarebbero di grande importanza per indirizzare le politiche industriali dei governi e le scelte dei tanti

stakeholder che compongono il settore o che ruotano intorno a esso. Tema nel tema è il contributo all’economia

dell’offerta di collegamenti diretti di lungo raggio, posto che se è vero che sul breve e medio raggio la domanda crea

la propria offerta, ciò non è necessariamente vero per quelli di lungo raggio, che possono essere invece serviti via hub

di altri Paesi.

E’ quest’ultima una materia che si interfaccia con la ben nota questione – da noi di «storica attualità»

– riguardante la permanenza in vita di vettori nazionali, da noi affrontata (e irrisolta) sulla base di considerazioni

lontane dal catturare il nocciolo del problema: se la scarsità di collegamenti diretti di lungo raggio rappresenti

effettivamente un considerevole svantaggio competitivo; se le soluzioni debbano necessariamente passare per forme

più o meno occulte di nazionalizzazioni; se esistano alternative più efficaci e coerenti con il quadro normativo europeo.

