Sipotrà: pubblicato il nuovo rapporto su problematica di concessioni infrastrutturali nei trasporti e relative subconcessioni

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – E’ stato pubblicato il nuovo rapporto S.I.Po.Tra. Con questo volume l’Associazione pone al centro delle sue analisi la vasta problematica delle concessioni infrastrutturali nei trasporti – aeroportuali, autostradali, ferroviari e portuali – e delle relative subconcessioni.

È una materia di grande complessità e delicatezza che investe profili su cui si esercita da sempre una discussione vivace, non di rado con venature ideologiche. Essa va invece affrontata con rigore e ponderazione, sotto diverse angolature (giuridiche, economiche e tecniche) e guardandola alla luce della storia e delle esperienze internazionali. È anche crocevia di tutti i deficit che da sempre affliggono le politiche pubbliche del nostro Paese – industriali, regolatorie e di finanza pubblica – che tanto più stanno venendo al pettine nel settore dei trasporti e che richiedono interventi tempestivi: non però le scorciatoie dettate da «nevrosi di impulso», dalla ricerca di consenso immediato di questo o di quello stakeholder, dall’integralismo o dalla frettolosa individuazione di colpevoli che alla tornata politica successiva vengono infallibilmente riabilitati come vittime, per poi essere rimessi sul banco degli imputati.

Il terreno affrontato è in sé tutt’altro che poco battuto, ma alla discussione ha fatto spesso difetto la profondità di analisi e la ponderazione necessarie a dare risposte che vadano al di là delle contingenze e che siano invece incisive, sistematiche, sostenibili a lungo termine. È in questa direzione che Sipotra si è proposta di offrire alla discussione un contributo costruttivo, nella laicità e – appunto – nella pacatezza che caratterizzano il suo «stile», nelle analisi e nelle proposte, cercando di combinare rigore e pragmatismo, obiettivi mai di facile conciliazione; tantomeno oggi, come è sotto gli occhi di tutti.

L’intendimento di questo volume, è di affrontare congiuntamente le concessioni infrastrutturali di trasporto allo scopo di porne in evidenza gli aspetti comuni e quelli che le differenziano, di distinguere con l’analisi per comparazione ciò che in positivo vi è di mutuabile da ciò che in negativo le accomuna. Pur incentrandosi su di un nucleo unitario, il volume affronta una varietà estremamente ampia di problematiche, a cui si aggiunge l’interdisciplinarietà della materia – istituzionale, giuridica ed economica – che rappresenta una costante dell’approccio seguito da Sipotra nelle sue iniziative ma che richiede anche di cimentarsi nel difficile esercizio di integrare sensibilità, disciplinari e di orientamento, diverse.

I profili dibattuti sono molteplici: gli scenari concessori di riferimento e le modalità di affidamento; gli assetti normativi unionali e nazionali; le dinamiche del mercato, della domanda e dell’offerta di capacità infrastrutturale e i fattori che la determinano; gli assetti di governo e le fonti di finanziamento; la regolamentazione tariffaria e quella delle subconcessioni; i profili di concorrenza, i benchmark internazionali. Le diverse aree tematiche sono svolte in ciascun capitolo e ad esse altre se ne aggiungono a seconda dei casi, sempre accompagnate da un’analisi critica del loro divenire nel tempo, consapevoli che il presente vada interpretato alla luce della storia e che questo possa aiutare anche a sondare il futuro.

Oltre a cercare di decifrare i «fondamentali» della realtà osservata, l’intento del lavoro è di sottoporre elementi di riflessione e proposte per l’avvenire ai decisori politici e a quanti operano nel settore o ne sono clienti.

Il Volume può essere ordinato con consegna entro 48 ore a: https://www.maggiolieditore.it/le-concessioni-di-infrastrutture-nel-settore-dei-trasporti.html

Pubblicato da COM il: 30/3/2020 h 10:53 - Riproduzione riservata