SIPoTra: 20 settembre webinar “Presentazione del Rapporto 2020-2021. Politiche e strumenti per una nuova mobilità urbana”

(FERPESS) – Roma, 17 SET – Si terrà il 20 settembre il webinar SiPoTra dal titolo: Presentazione del Rapporto 2020-2021 “Politiche e strumenti per una nuova mobilità urbana”.

Il volume è in continuità con il Rapporto 2018, dedicato alle innovazioni tecnologiche nella mobilità, ma si concentra sul tema della mobilità urbana. Focus del lavoro sono i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), strumento avviato nel 2014 su impulso dell’Unione europea con più convergenti finalità: migliorare l’accessibilità per la popolazione, senza distinzioni di reddito o status sociale, accrescere la qualità della vita e l’attrattività dell’ambiente urbano, migliorare la sicurezza stradale e la salute pubblica, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e il consumo di energia.

Comune denominatore è dunque la ricerca di un equilibrio «alto» fra equità sociale, qualità ambientale e fattibilità economica, che coglie la nozione stessa di sviluppo sostenibile nelle diverse declinazioni che a questo sono attribuite. Una materia, quella dei PUMS, geograficamente circoscritta eppure vastissima, complessa e di importanza prioritaria per la qualità della vita nelle città e per le implicazioni ambientali.

E’ di importanza prioritaria poiché i fenomeni di crescente urbanizzazione fanno delle aree urbane i luoghi di insediamento della maggior parte della popolazione mondiale e della massima parte delle attività produttive. E’ vastissima perché racchiude in sé una serie di problematiche complesse e interdipendenti – istituzionali, regolamentari, urbanistiche e trasportistiche. Ed è intricata non ultimo perché è terreno proprio di politiche pubbliche nelle quali, come in molti altri casi messi in luce nei precedenti rapporti, l’Italia sconta omissioni o ritardi considerevoli; tanto più perché sono qui in gioco competenze concorrenti fra Stato ed enti territoriali, moltiplicatrici di inerzia e di conflitti di attribuzione.

Il compito che SIPoTra ha voluto darsi è dunque complicato e ha richiesto l’impegno di numerosi autori di diversa estrazione disciplinare e con differenti sensibilità, accomunati tuttavia dal convincimento che il perseguimento degli obiettivi indicati sopra sia imprescindibile.

L’Associazione ha inteso fornire qui un supporto multi-disciplinare e operativo al cambiamento del modo di approcciare i problemi della mobilità urbana e all’affermarsi di un nuovo «paradigma», analizzando criticamente l’attuale stato dell’arte, in Europa e in Italia, e formulando proposte sui tanti fronti aperti affinché i cambiamenti necessari si completino nel modo più efficace e rapido possibile.

L’elaborazione di questo volume ha richiesto tempo – quasi diciotto mesi al momento in cui va in stampa – ed è dunque iniziata in «epoca pre-Covid 19». Quando l’epidemia ha preso piede ci si è interrogati circa l’opportunità o meno di rivoluzionarne il taglio. La risposta che ci siamo dati è stata negativa e non solo in virtù dell’ottimismo della volontà, ma soprattutto perché siamo convinti che questa drammatica esperienza avrebbe dovuto accelerare i cambiamenti di cui il libro si occupa, i quali traguardano una prospettiva più che decennale – un new normal, con enfasi su «new». Cionondimeno non vengono trascurati aspetti connessi all’impatto immediato e prospettico della pandemia.

