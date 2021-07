Singapore Airlines celebra 15 anni a Milano Malpensa, il primo volo il 20 luglio 2006

(FERPRESS) – Milano, 21 LUG – Singapore Airlines (SIA) festeggia un altro grande traguardo nel 2021. Nel 50° anno di presenza della compagnia in Italia, ricorre anche il 15° anniversario dall’inizio delle operazioni di Singapore Airlines da e per Milano.

Il primo volo da Singapore a Milano, operato con l’aeromobile Boeing 777-200ER, atterrò all’aeroporto di Malpensa il 20 luglio 2006. La rotta è attualmente servita dall’Airbus A350-900, uno degli aeromobili a minore impatto ambientale con una capacità di 253 posti – 42 in Classe Business, 24 in Classe Premium Economy e 187 in Classe Economy.

