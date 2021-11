Sinelog aderisce ad ALIS. Di Caterina, sostenibilità ambientale, digitalizzazione e formazione obiettivi comuni

(FERPRESS) – Roma, 3 NOV – “Il percorso di crescita associativa di ALIS prosegue con l’adesione in qualità di socio effettivo di Sinelog, importante azienda di autotrasporto in continua crescita, operante in ambito nazionale ed internazionale e specializzata principalmente nel trasporto merci nel settore dell’ortofrutta, così come nella catena del freddo”.

Così il Vicepresidente e Direttore Generale di ALIS Marcello Di Caterina commenta l’adesione all’Associazione in qualità di socio effettivo di Sinelog, azienda emiliana di autotrasporto merci nata nel 2017 e posizionata strategicamente all’interno del C.A.A.B. di Bologna.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 3/11/2021 h 10:00 - Riproduzione riservata