Sindacati trasporti e Funzione Pubblica contro il “progetto di privatizzazione di Enac”

(FERPRESS) – Roma, 13 AGO – “Sciopero per la prima data utile, dopo aver avviato la procedura di raffreddamento al Ministero del Lavoro; contemporaneamente, metteremo in campo tutte le azioni di informazione, politiche, sindacali a nostra disposizione per contrastare questo dannoso progetto di privatizzazione e guadagnare una sede di confronto vero, non viziato da posizioni preconcette e ideologiche, sulle diverse alternative possibili. Non solo con i vertici dell’Enac e con la Ministra, ma con il governo e tutti i decisori politici, con le commissioni parlamentari; perché la scelta ultima sia fatta in piena consapevolezza e assunzione di responsabilità”. Ad annunciarlo sono Fp Cgil, Fp Cisl, Fit Cisl, UilPa, Usb Pi, Flp e Cida in una lunga nota.

Pubblicato da AAR il: 13/8/2020 h 13:23 - Riproduzione riservata