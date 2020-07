Sindacati Lazio: 8 luglio la manifestazione ‘Quale futuro per il Trasporto aereo’?

(FERPRESS) – Roma, 3 LUG – L’emergenza sanitaria si è abbattuta violentemente sul settore del trasporto aereo, producendo effetti devastanti sul mercato di riferimento, a causa di una riduzione complessiva dei volumi di traffico sull’intero sistema europeo che si è attestata mediamente all’80%. In Italia, la percentuale dei movimenti giornalieri sugli aeroporti, in particolare modo negli scali di Fiumicino e Ciampino, ha visto una riduzione superiore al 90%.

