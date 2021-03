Sindacati: il 29-30 marzo sciopero nel settore autotrasporto e logistica per rinnovo contratto

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – Sciopero di 24/48 ore lunedì 29 e martedì 30 marzo nel settore della logistica, del trasporto delle merci e della spedizione”. Ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, spiegando che: “la protesta è dovuta alla rottura della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, scaduto da un anno e mezzo”.

