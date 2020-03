Simet: il fermo dei mezzi da/per le regioni del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto è prorogato sino al 30 marzo

(FERPRESS) – Roma, 9 MAR – Si comunica che il fermo dei mezzi da/per le regioni del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, è stato prorogato sino al 30 marzo, come indicato dall’ordinanza nazionale e della regione Calabria. Così in una nota Simet Bus.

