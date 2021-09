Siglato protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e TELT per prevenzione rischio infiltrazione criminale

(FERPRESS) – Roma, 24 SET – Questa mattina, presso la sala San Matteo del Comando Generale della Guardia di Finanza, il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza – Gen. D. Francesco Greco – e il Direttore Generale di TELT-Tunnel Euralpin Lyon Turin – Arch. Mario Virano – hanno siglato un protocollo d’intesa relativo alla collaborazione tra il Corpo e la società italo-francese responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Lione.

