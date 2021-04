Siemens sostiene il trasporto pubblico a emissioni zero a Ostrava con una soluzione di ricarica per i bus

(FERPRESS) – Roma, 15 APR – Siemens Smart Infrastructure fornirà una soluzione di ricarica per Dopravní podnik Ostrava (Ostrava Transit Authority), che amplierà la sua flotta con 24 autobus elettrici Solaris. Il più grande ordine di autobus elettrici nella Repubblica Ceca fino ad oggi includerà quattro stazioni di ricarica Sicharge UC di Siemens. Questi caricatori ad alta potenza forniscono un massimo effettivo di 400 kW ciascuno. Inoltre, Siemens fornirà 28 caricabatterie mobili, infrastrutture elettriche e software di automazione energetica.

