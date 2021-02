Siemens Mobility svilupperà la piattaforma Mobility as a Service per i Paesi Bassi

(FERPRESS) – Roma, 23 FEB – Siemens Mobility firmerà un contratto nei Paesi Bassi con la joint venture RiVier (NS, HTM e RET) per sviluppare una piattaforma Mobility as a Service (MaaS) intelligente a livello nazionale.

La piattaforma MaaS che verrà consegnata in autunno consentirà ai fornitori di integrare la pianificazione dei viaggi. Il cuore tecnologico della piattaforma MaaS è fornito dalle filiali Siemens Mobility Hacon e eos.uptrade.

“La pandemia sta cambiando il nostro comportamento”, afferma il direttore di RET Maurice Unck per conto di RiVier. “Lavoriamo, impariamo e viaggiamo in modo più flessibile: nel tempo, nel luogo e nella scelta del mezzo di trasporto. Questo è il motivo per cui stiamo investendo nelle migliori opzioni di viaggio per i consumatori in questo momento. Abbassiamo la soglia per pianificare, prenotare e pagare facilmente un viaggio con più modalità di trasporto “.

“Applicazioni intelligenti in grado di integrare e coordinare diverse modalità di trasporto rendono l’idea di viaggiare senza interruzioni dal primo all’ultimo miglio una realtà. Avere la possibilità di scegliere tra l’intera gamma di opzioni di mobilità per pianificare, programmare e pagare i viaggi, migliora significativamente l’esperienza di viaggio e migliora la qualità generale della vita. Siamo lieti di avere l’opportunità di fornire le nostre soluzioni intelligenti e fornire un sistema MaaS che consentirà alla mobilità nei Paesi Bassi di essere più confortevole, sostenibile ed efficiente “, ha affermato Andre Rodenbeck, CEO Rail Infrastructure di Siemens Mobility.

“La creazione della perfetta esperienza per i passeggeri richiede la cooperazione in tutto il settore. È stimolante vedere come NS, RET e HTM stanno unendo le forze per rendere il panorama della mobilità nei Paesi Bassi ancora più attraente. Noi di Hacon ed eos.uptrade siamo molto orgogliosi di portare il nostro know-how e le nostre soluzioni a questo progetto pionieristico “, afferma Michael Frankenberg, CEO di Hacon e Responsabile delle soluzioni intermodali di Siemens Mobility.

La piattaforma è in fase di sviluppo come un ecosistema aperto che può essere connesso alle app esistenti dei fornitori MaaS NS, RET e HTM. I promotori chiedono ad altri fornitori di mobilità di aderire in modo che viaggiare con i mezzi pubblici, il bike sharing, l’auto, lo scooter e il taxi possano essere collegati meglio e più convenienti.

Attraverso la piattaforma MaaS, i fornitori di servizi di mobilità possono attirare l’attenzione sui loro servizi e adattarli meglio alle esigenze dei viaggiatori, ottimizzando anche la gestione della loro flotta. Oltre all’efficienza e al comfort dei passeggeri, MaaS offre anche vantaggi ecologici e di sostenibilità. Man mano che il trasporto pubblico o le soluzioni condivise diventano più attraenti, i viaggiatori useranno le loro auto solo dove è di maggior valore aggiunto per loro.

