Siemens Mobility si aggiudica un contratto di servizio per i treni ICE 4

(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – Deutsche Bahn (DB) ha assegnato a Siemens Mobility un contratto per la revisione di 40 treni della serie 412 ICE 4. Si tratta del più grande ordine di servizio mai assegnato a Siemens Mobility da Deutsche Bahn. Il contratto prevede anche un’opzione per la revisione di 50 ulteriori treni della serie 412. Le revisioni IS 600 sono necessarie per i nuovi treni ad alta velocità gestiti da Deutsche Bahn quando hanno raggiunto un chilometraggio di 1,65 milioni di chilometri. I lavori saranno effettuati a partire dalla metà del 2021 nell’area di servizio “Expert House” del Siemens Mobility Test and Validation Center a Wegberg-Wildenrath, nello stato del Nord Reno-Westfalia, in Germania.

“L’ICE 4 è la spina dorsale delle principali operazioni ferroviarie di DB. In qualità di partner di servizio di DB, daremo un contributo decisivo per garantire la disponibilità e il funzionamento della flotta ICE 4 e assicurarne le prestazioni sostenibili per l’intero ciclo di vita “, ha affermato Johannes Emmelheinz, CEO Customer Service di Siemens Mobility.

Nell’ambito della revisione IS 600, Siemens Mobility ispezionerà i sistemi centrali e i componenti dei treni ICE 4 ed eseguirà le attività di manutenzione come pianificato. I lavori di manutenzione riguarderanno, tra le altre cose, le porte, i sistemi di lavaggio del parabrezza, i giunti, i carrelli di marcia e di trazione, nonché i pantografi, i sistemi di controllo dei treni e i freni. I lavori di manutenzione all’interno del treno includeranno sistemi di allarme antincendio, sistemi di informazione per i passeggeri, attrezzature da bistrot e servizi igienici. Inoltre, le sale montate verranno sostituite su tutti i treni.

Deutsche Bahn ha ordinato un totale di 137 treni ICE 4 da Siemens Mobility da maggio 2011. Un nuovo treno ICE 4 si sta attualmente aggiungendo alla flotta principale di DB ogni tre settimane. Entro lo scorso dicembre, Siemens Mobility aveva consegnato 65 dei treni ICE 4 ordinati alla Deutsche Bahn. I primi treni di questa serie sono stati in servizio passeggeri dal 2016.

Pubblicato da AB il: 22/1/2021 h 13:19 - Riproduzione riservata