Siemens Mobility riceve l’autorizzazione dalla EBA per la locomotiva Vectron Dual Mode

(FERPRESS) – Roma, 6 NOV – La locomotiva Vectron Dual Mode di Siemens Mobility ha ricevuto l’autorizzazione per il funzionamento in Germania dalla Federal Railway Authority (EBA) il 29 ottobre 2020. Ad oggi, Railsystems RP, Mindener Kreisbahnen GmbH e Stern & Hafferl hanno ordinato la Vectron Dual Mode. Anche il Siemens Mobility Test Center di Wegberg-Wildenrath ha ordinato una locomotiva per i viaggi di consegna. Anche le locomotive dual mode ordinate da DB Cargo a settembre beneficeranno dell’autorizzazione.

Pubblicato da AB il: 6/11/2020 h 11:19