Siemens Mobility modernizzerà la metro di Oslo con un sistema di controllo dei treni digitalizzato

(FERPRESS) – Roma, 13 DIC – Siemens Mobility si è aggiudicata un contratto da 270 milioni di euro da Sporveien AS a Oslo, in Norvegia, per l’installazione e la manutenzione di un sistema di controllo dei treni basato sulle comunicazioni (CBTC) sulla metropolitana di Oslo. Siemens Mobility sostituirà completamente l’attuale segnaletica legacy con la sua tecnologia CBTC digitalizzata che fornirà una maggiore automazione e connettività, consentendo un controllo più efficiente e centralizzato delle operazioni. In particolare, l’ottimizzazione e il rinnovo dell’intera rete di 94 km aumenterà la disponibilità, la sicurezza e la capacità della metropolitana di Oslo, attrezzandola anche per soddisfare le future esigenze di mobilità e la necessità di eventuali espansioni o aggiornamenti. Come parte di questo contratto, Siemens Mobility progetterà, integrerà, testerà e metterà in servizio il sistema, fornendo anche servizi di manutenzione digitale e supporto per il sistema CBTC per 25 anni.

Pubblicato da AB il: 13/12/2021 h 14:14 - Riproduzione riservata