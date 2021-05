Siemens Mobility modernizza il più grande scalo ferroviario merci dei Paesi Bassi

(FERPRESS) – Roma, 21 MAG – Siemens Mobility si è aggiudicata un contratto da 110 milioni di euro da ProRail B.V. per modernizzare e ottimizzare il scalo merci di Kijfhoek, il più grande scalo dei Paesi Bassi e un collegamento vitale tra i porti di Rotterdam e le principali aree industriali in Europa. Questo contratto include la fornitura di un sistema completamente automatizzato all’avanguardia per la gestione delle operazioni di cantiere e 15 anni di servizi di manutenzione. Situato a sud-est di Rotterdam, lo scalo di smistamento di Kijfhoek comprende 50 ettari, con 14 binari di arrivo, 41 binari di classificazione e 12 binari di stazionamento.

