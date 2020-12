Siemens Mobility Mireo vince il German Sustainability Award Design

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – Il Mireo è il nuovo treno regionale e pendolare ecologico ed economico di Siemens Mobility, che offre un’esperienza di guida confortevole e stimolante. La prima flotta è operativa da giugno 2020 nella valle del Reno nel Baden-Württemberg e nel frattempo sono già stati ordinati oltre 180 treni.

