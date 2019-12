Siemens Mobility lancia la prima soluzione per il controllo di corsie per autobus a New York

(FERPRESS) – Roma, 19 DIC – Siemens Mobility ha lanciato con successo una soluzione ABLE (Automatic Bus Lane Enforcement) a New York City, che rappresenta la prima applicazione in assoluto di questa tecnologia da montare sugli autobus. I sistemi ABLE sono installati su autobus M15 Select Bus Service che operano su corsie di autobus a beneficio di oltre 44.000 clienti giornalieri. La tecnologia sta svolgendo un ruolo chiave nella guida di New York City per migliorare la velocità e l’efficienza degli autobus e mantenere il traffico in movimento nelle strade congestionate della città.

Pubblicato da AB il: 19/12/2019 h 10:17