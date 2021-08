Siemens Mobility installerà il sistema CBTC sul collegamento ferroviario tra Malesia e Singapore

(FERPRESS) – Roma, 23 AGO – Siemens Mobility ha ottenuto un contratto da RTS Operations per progettare, installare e mettere in servizio un sistema di segnalamento Communications-Based Train Control (CBTC) e Platform Screen Door System sul collegamento RTS (Johor Bahru-Singapore Rapid Transit). Questo sarà il primo caso in assoluto di tecnologia CBTC utilizzata su un collegamento ferroviario transfrontaliero.

