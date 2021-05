Siemens Mobility fornirà la segnalazione CBTC per l’estensione della linea 1 della metro a Salvador de Bahia 

(FERPRESS) – Roma, 7 MAG – Siemens Mobility si è aggiudicata un contratto dalla Companhia de Transportes do Estado da Bahia per l’installazione di un sistema di controllo dei treni basato sulle comunicazioni (CBTC), GoA2, sull’estensione della linea 1 a Salvador, Bahia, Brasile. Il sistema di segnalamento CBTC sarà completamente implementato lungo l’estensione di circa cinque chilometri che collegherà Pirajá ad Águas Claras / Cajazeiras, comprese due nuove stazioni. La piena integrazione dell’estensione alla linea 1 esistente fornirà una maggiore disponibilità, operazioni migliorate e una migliore esperienza per i passeggeri. Questo contratto si basa sul rapporto già consolidato di Siemens Mobility con la metropolitana di Salvador e CCR Metrô Bahia.

Pubblicato da AB il: 7/5/2021 h 11:49 - Riproduzione riservata