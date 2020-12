Siemens Mobility fornirà CBTC e tecnologia ferroviaria automatizzata per la metro di Bengaluru

(FERPRESS) – Roma, 16 DIC – Siemens Mobility e Siemens Limited India stanno collaborando con Bengaluru Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) per implementare un set completo di soluzioni di treni automatizzati per la fase 2 del progetto di espansione della metropolitana di Bengaluru. Questo sarà il primo progetto CBTC in India con GoA 4, il più alto grado di automazione che consente ai treni di essere controllati e azionati automaticamente. Siemens Mobility installerà il suo sistema di controllo dei treni basato sulle comunicazioni (CBTC) su 18,8 km della linea gialla, che sarà caratterizzato da interblocchi elettronici, un sistema automatico di protezione e supervisione dei treni, nonché un sistema di telecomunicazioni. Il segnalamento automatizzato e le operazioni dei treni consentiranno a BMRCL di far funzionare i treni a 90 secondi di distanza, fornendo una maggiore disponibilità e una migliore esperienza per i passeggeri.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 11/12/2020 h 14:52 - Riproduzione riservata