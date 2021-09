Siemens Mobility firma un contratto storico per il sistema ferroviario egiziano. Valore 3 mld di dollari

(FERPRESS) – Roma, 1 SET – Siemens Mobility è onorata di annunciare di aver firmato un contratto con l’Autorità nazionale per le gallerie (NAT), a testimonianza del Primo Ministro e Ministro dei Trasporti egiziani, nonché dell’Ambasciatore tedesco in Egitto, per fornire un sistema ferroviario completo che presentano la prima linea ferroviaria principale e merci elettrificata ad alta velocità che trasformerà il trasporto nella Repubblica araba d’Egitto. Insieme ai partner Orascom Construction S.A.E. e The Arab Contractors, Siemens Mobility fornirà i suoi servizi completi chiavi in ​​mano per progettare, installare, mettere in servizio e mantenere i sistemi per 15 anni. Il valore totale del contratto è di circa 4,5 miliardi di dollari, di cui la quota di Siemens Mobility è di circa 3 miliardi di dollari. La stragrande maggioranza degli ordini acquisiti dovrebbe essere contabilizzata nel 2022 dopo la chiusura finanziaria. È il primo contratto firmato dal MoU concordato tra NAT e Siemens Mobility, Orascom Construction e The Arab Contractors nel gennaio 2021.

