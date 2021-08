Siemens Mobility e i partner di ViP presentano il progetto di ricerca “Autonomous Tram in Depot”

(FERPRESS) – Roma, 23 AGO – Siemens Mobility e ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH hanno dimostrato con successo un test del progetto di ricerca AstriD (“Autonomous Tram in Depot”) di mFUND in una conferenza stampa oggi. Un consorzio composto da Siemens Mobility, ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, Karlsruhe Institute for Technology (KIT), Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM) e Codewerk GmbH ha iniziato la sua ricerca congiunta su un deposito di tram completamente automatizzato nell’ottobre 2019 La tecnologia dovrebbe essere pronta per il mercato nel 2026.

Pubblicato da AB il: 23/8/2021 h 09:58 - Riproduzione riservata