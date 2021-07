Siemens Mobility e Continental riforniranno i camion di tutta Europa con elettricità da linee aeree

(FERPRESS) – Roma, 30 LUG – Siemens Mobility e Continental Engineering Services (CES) collaboreranno in futuro allo sviluppo e alla produzione di pantografi per camion. La tecnologia eHighway di Siemens Mobility fornisce elettricità ai camion tramite una linea aerea. La cooperazione mira a elettrificare tratti chiave delle reti autostradali della rete autostradale tedesca con linee di contatto aeree e quindi a ridurre significativamente le emissioni di CO 2 dei camion. La nuova partnership combina l’esperienza di due mondi tecnologici: Siemens Mobility è uno specialista nell’elettrificazione ferroviaria, Continental Engineering Services è un fornitore di servizi di sviluppo e produzione per le tecnologie automobilistiche. Le due aziende ora uniranno il loro know-how per realizzare rapidamente la produzione in serie di pantografi per camion.

Pubblicato da AB il: 30/7/2021 h 12:25 - Riproduzione riservata