Siemens Mobility digitalizza l’interlocking nella Renania settentrionale-Vestfalia entro la fine del 2021

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – Siemens Mobility digitalizzerà completamente l’interblocco Finnentrop nello stato della Renania settentrionale-Vestfalia entro un anno per DB Netz AG. Verranno sostituite 404 unità di interblocco, inclusi segnali, punti di commutazione e deragliatori. Inoltre, 15 passaggi a livello saranno dotati di interfacce digitali e quattro di essi riceveranno anche nuovi sistemi di sicurezza.

“Il nuovo interblocco digitale ridurrà le interruzioni delle operazioni e fornirà la base per l’automazione ferroviaria e per una migliore mobilità ferroviaria. I passeggeri, le merci e l’ambiente trarranno vantaggio da questo aggiornamento “, ha affermato Gerhard Greiter, CEO della regione Europa nord-orientale presso Siemens Mobility. “Siamo pronti ad applicare il nostro vasto know-how per dare un contributo importante alla digitalizzazione della rete ferroviaria tedesca”.

Il Finnentrop ad incastro controlla circa 60 chilometri di linea ferroviaria. Una volta installato il sistema di interblocco, l’intera tecnologia di controllo e sicurezza della sezione sarà gestita digitalmente da un centro di controllo. In qualità di general contractor per il progetto, Siemens Mobility copre l’intera catena del valore, dalla pianificazione al completamento. Affidandosi a una soluzione completa da un’unica fonte, il progetto può essere implementato rapidamente entro la fine del 2021.

Siemens Mobility è una delle aziende leader a livello mondiale nel campo della digitalizzazione delle infrastrutture ferroviarie. In Germania, ad esempio, l’azienda ha già svolto un importante lavoro pionieristico con i suoi interlocking digitali ad Annaberg-Buchholz e Warnemünde. Siemens Mobility digitalizzerà anche l’intera rete ferroviaria norvegese, composta da circa 4.200 chilometri di binari e 375 stazioni ferroviarie, entro il 2034.

10/3/2021