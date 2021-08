Siemens Mobility acquisisce Sqills, fornitore leader di software ferroviario

(FERPRESS) – Roma, 5 AGO – Siemens Mobility ha firmato un accordo vincolante per acquisire la società olandese Sqills, fornitore leader nella fornitura di software di gestione dell’inventario, prenotazione e biglietteria basato su cloud per gli operatori di trasporto pubblico di tutto il mondo.

