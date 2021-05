Siemens Mobility acquisisce RailTerm. Rafforzata la presenza in Canada

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG – Siemens Mobility ha annunciato che sta acquisendo RailTerm, una società di trasporti con sede in Canada che è un fornitore leader di servizi ferroviari per le ferrovie e le agenzie di transito. Questa acquisizione segnala l’intenzione di Siemens Mobility di far crescere la propria attività in Canada. La familiarità di RailTerm nell’intero spettro ferroviario canadese consentirà a Siemens Mobility di espandere il proprio portafoglio esistente con binari e sistemi di segnalamento, elettrificazione e comunicazione a terra.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 27/5/2021 h 11:50 - Riproduzione riservata