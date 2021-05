Siemens Mobility acquisisce Padam Mobility, potenziato portafoglio di trasporti intermodali

(FERPRESS) – Roma, 14 MAG – Siemens Mobility ha annunciato di aver acquisito Padam Mobility, una società tecnologica che fornisce piattaforme e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale per servizi on-demand e di paratransit. La principale organizzazione SaaS (Software as a Service) aiuta gli operatori di trasporto pubblico a fornire un trasporto più efficiente sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Questa acquisizione potenzia il portafoglio di infrastrutture intelligenti di Siemens Mobility incentrato sul trasporto intermodale. Supporta gli operatori di trasporto nel loro sforzo di integrare e coordinare diverse modalità di trasporto che forniscono senza interruzioni viaggi dal primo all’ultimo miglio.

Pubblicato da AB il: 14/5/2021 h 14:14 - Riproduzione riservata