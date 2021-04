Completato nuovo sistema Siemens di smistamento bagagli dell’aeroporto di Bergamo

(FERPRESS) – Bergamo, 13 APR – Siemens Logistics ha completato con successo il potenziamento del Sistema di Smistamento Bagagli (BHS) dell’aeroporto “Il Caravaggio” di Bergamo. Il contratto con SACBO, la società di gestione dell’aeroporto, include l’integrazione delle nuove macchine EDS (Explosives Detection System) che permette di rispettare il nuovo Standard 3 di ECAC (European Civil Aviation Conference).

