Siemens fornirà i centri di controllo Spectrum Power alla Korea National Railway

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG -Siemens Smart Infrastructure si è aggiudicata un contratto per la fornitura dei principali centri di controllo, basati su Spectrum Power, alla società di ingegneria coreana EntechWorld con sede a Seoul. Il cliente finale è l’operatore ferroviario nazionale Korea National Railway. A partire dal 2024, i principali centri di controllo SCADA controlleranno e monitoreranno il sistema ferroviario coreano con oltre 4.000 chilometri di binari e circa 3,5 milioni di passeggeri al giorno. I centri di controllo garantiranno la fornitura affidabile di energia all’intera rete ferroviaria per soddisfare i più elevati standard di sicurezza, sicurezza e qualità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it