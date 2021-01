Siemens e Aral e il futuro delle stazioni di ricarica intelligenti per la nuova mobilità

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – Aral AG, una filiale del gruppo bp in Germania, ha incaricato Siemens Smart Infrastructure di espandere la connessione alla rete in 30 stazioni di servizio selezionate. L’installazione di sottostazioni intelligenti consente ad Aral di aggiornare le proprie stazioni di servizio con una tecnologia di ricarica ultra rapida per veicoli elettrici. L’installazione dovrebbe essere completata entro la fine di febbraio.

L’espansione dell’infrastruttura di ricarica pubblica è un requisito essenziale per l’accelerazione della mobilità elettrica. Il progetto congiunto tra Aral e Siemens è un importante contributo alla creazione di stazioni di ricarica rapida pubbliche.

“Dotando le nostre stazioni di servizio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, stiamo compiendo un importante passo avanti nella creazione della stazione di servizio del futuro”, ha affermato Patrick Wendeler, membro del consiglio di amministrazione di Aral AG. “Per ricaricare velocemente quanto rifornire la tua auto, abbiamo optato per stazioni di ricarica ultraveloci con una potenza fino a 350 kW. Ma i caricatori da soli non bastano: il retrofit richiede anche una connessione alla rete potente e affidabile. Questo è il motivo per cui siamo lieti di avere al nostro fianco Siemens con la sua esperienza nell’infrastruttura elettrica “.

La maggior parte delle stazioni di servizio attualmente ha solo un collegamento a bassa tensione. Per soddisfare la maggiore richiesta di potenza dei caricabatterie veloci, la connessione alla rete deve essere aggiornata a una connessione a media tensione con una potenza molto più elevata. Ciò si ottiene attraverso le sottostazioni che collegano l’infrastruttura di ricarica delle stazioni di servizio alla rete elettrica pubblica. Ogni sottostazione è composta da un trasformatore ermeticamente capsulato, un quadro di media tensione isolato in gas, tipo 8DJH, e un quadro di bassa tensione Sivacon S8.

Utilizzando l’hardware di comunicazione e la tecnologia Internet of Things (IoT), Aral può ottenere informazioni sullo stato delle sottostazioni in qualsiasi momento. Ciò consentirà al marchio delle stazioni di servizio con etichetta blu e bianca di garantire ai propri clienti la piena funzionalità delle sue stazioni di ricarica ultraveloci anche meglio di oggi. L’utilizzo di sensori aiuta a generare dati, garantendo così un monitoraggio continuo dello stato di salute e un funzionamento sicuro delle apparecchiature. Questi valori vengono quindi trasmessi tramite interfacce di comunicazione a un sistema IoT di livello superiore basato su cloud. I dati vengono valutati e visualizzati tramite un’applicazione web in utile aggiunta a quelli delle colonnine di ricarica rapida.

“Questa sottostazione intelligente non solo consente ad Aral di introdurre la tecnologia di ricarica ultraveloce, ma garantisce anche la massima affidabilità e un migliore utilizzo della rete all’interno dell’infrastruttura esistente”, ha affermato Stephan May, CEO di Distribution Systems presso Siemens Smart Infrastructure. “Il monitoraggio dei dati in tempo reale consente un utilizzo ottimale delle risorse. Per questo motivo, la digitalizzazione è un prerequisito importante per una gestione efficiente del carico e per ottimizzare l’uso delle risorse energetiche “.

Aral gestisce da sola tutte le stazioni di ricarica ultraveloci. Forniscono energia verde al 100%. Supponendo che venga fornita la tecnologia della batteria appropriata, il veicolo elettrico può essere completamente ricaricato entro dieci minuti fino a un’autonomia di 350 chilometri.

Il lancio di caricabatterie ad alta potenza presso le stazioni di servizio Aral in Germania fa parte della strategia di bp per aumentare il numero di punti di ricarica. I punti di ricarica gestiti a livello globale saranno aumentati da 7.000 nel 2020 a 70.000 nel 2030.

