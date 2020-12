Siemens alimenta autobus a due piani a emissioni zero a Londra

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – In collaborazione con Tower Transit, un operatore di autobus a Londra e parte del SeaLink Travel Group, Siemens Smart Infrastructure ha fornito l’infrastruttura di ricarica per 37 nuovi autobus a due piani completamente elettrici a Londra. Il garage di Westbourne Park, sulla Great Western Road, è il primo deposito dell’operatore a Londra che incorpora percorsi completamente elettrici con infrastrutture elettriche, servizi di manutenzione e ricarica. Le linee di autobus 23 e C3 operano dal sito di Westbourne Park, con i primi pochi autobus a due piani Optare Metrodecker a emissioni zero già in funzione, la flotta rimanente dovrebbe essere in servizio nei prossimi mesi.

