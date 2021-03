Siemens aggiunge il monitoraggio dell’alimentazione basato su cloud al sistema di alimentazione da terra del porto di Kiel

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Il porto di Kiel ha incaricato Siemens Smart Infrastructure di implementare una soluzione di monitoraggio dell’alimentazione basata su cloud per il suo sistema di alimentazione da terra. Il sistema di alimentazione da terra, sempre di Siemens, coprirà la domanda di elettricità di tutte le navi a Ostseekai e Schwedenkai con energia verde mentre sono ormeggiate al porto di Kiel. Ciò consente di risparmiare oltre 8.000 tonnellate di CO2 all’anno.

