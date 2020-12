“Sider Supreme” nuova acquisizione per il gruppo Nova Marine Carriers

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – Il gruppo Nova Marine Carriers che fa capo alle famiglie Romeo e Bolfo-Gozzi, nell’ambito del piano di sviluppo della flotta nel segmento delle handysize, ha acquisito una nuova nave bulk carrier da 36.844 dwt, costruita alla fine del 2016 dal cantiere Giapponese Minami Nippon.

