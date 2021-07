Sicurezza sul lavoro: Giovannini, massimo impegno con Inail per prevenire gli incidenti in attuazione del Pnrr

(FERPRESS) – Roma, 19 LUG – “La sicurezza delle infrastrutture va di pari passo con quella di chi lavora per la loro realizzazione e manutenzione. Per questo, appena insediatomi al ministero, ho dato mandato ai Commissari scelti per l’accelerazione delle opere di aprire tavoli con i sindacati per definire specifiche misure di sicurezza per i cantieri operanti h24”. Così il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a margine della presentazione del Rapporto dell’Inail “che evidenzia ancora numeri inaccettabili di morti a causa del lavoro e ancora troppe irregolarità da parte delle aziende”.

Pubblicato da COM il: 19/7/2021 h 12:29 - Riproduzione riservata