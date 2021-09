Sicurezza della mobilità elettrica: Juice ottiene la certificazione internazionale per la sicurezza delle informazioni

(FERPRESS) – Roma, 3 SET – Juice Technology AG, produttore di stazioni di ricarica elettrica e software e leader di mercato nelle stazioni di ricarica mobili per veicoli elettrici, ha sempre messo al primo posto la sicurezza informatica. Un ente certificatore ufficiale conferma ora questo impegno.

Molte aziende non si rendono conto del pericolo dei cyberattacchi… ma non noi di Juice Technology! “Il nostro fondamentale e sistematico orientamento al software e gli approcci associati di “Software First” e “Security-by-Design” ci distinguono dalle altre aziende del settore. L’aspetto della sicurezza è parte integrante della pianificazione e dello sviluppo dei nostri prodotti”, afferma Christoph Erni, CEO di Juice Technology AG.

