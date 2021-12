Sicilia: via libera dal governo Musumeci ai sostegni per le cooperative radiotaxi

(FERPRESS) – Palermo, 13 DIC – «Per la prima volta la Regione riconosce al lavoro dei tassisti carattere di servizio pubblico, accordando alle cooperative radiotaxi attive in Sicilia un contributo complessivo di ben 700 mila euro» dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, commentando il decreto redatto congiuntamente all’assessore all’Economia.

