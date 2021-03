Sicilia: sarà ripristinato il contributo per le agevolazioni agli anziani per il TPL. Contributo fino a 600 mila euro complessivi

(FERPRESS) – Palermo, 12 MAR – Sarà ripristinato il contributo ai Comuni per l’erogazione degli abbonamenti agevolati per gli anziani per l’utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani. Lo prevede un emendamento presentato da Marianna Caronia al bilancio regionale con il parere favorevole dell’Assessore Marco Falcone, che prevede l’erogazione di un contributo fino a 600 mila euro complessivi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/3/2021 h 13:48 - Riproduzione riservata