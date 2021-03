Sicilia: prove di manovrabilità e ormeggio motonave “Lampedusa” in vista di riattivazione collegamento Mazara-Pantelleria

(FERPRESS) – Palermo, 1 MAR – Al porto nuovo di Mazara del Vallo si sono svolte nei giorni scorsi le prove di manovrabilità e ormeggio della motonave “Lampedusa” alla banchina Mokarta, in vista della riattivazione del collegamento via nave Mazara-Pantelleria voluta dal governo Musumeci. Presenti gli assessori regionali alle Infrastrutture Marco Falcone e all’Agricoltura Toni Scilla, i sindaci di Mazara Salvatore Quinci, di Pantelleria Vincenzo Campo e di Marsala Massimo Grillo, il comandante della Capitaneria di porto Vincenzo Cascio. Le prove, svolte a cura del gruppo Caronte & Tourist, gestore dei collegamenti via nave con le isole minori sostenuti dalla Regione Siciliana, hanno avuto esito positivo. L’avvio della linea Mazara-Pantelleria è previsto per la primavera 2021.

Pubblicato da COM il: 1/3/2021 h 11:14