Sicilia: progetto esecutivo sulla viabilità per rimettere in sesto due arterie delle Madonie

(FERPRESS) – Palermo, 13 LUG – «Ancora un progetto esecutivo sulla viabilità per rimettere in sesto due arterie delle Madonie: la Sp 8 e la Sp 58. Si sta rivelando di prezioso ausilio il nostro Ufficio speciale per la progettazione, istituito due anni fa, che ha portato a termine anche l’ultimo lavoro che gli avevamo affidato in materia di viabilità: sette pratiche, per complessive dieci strade da mettere in sicurezza nel Trapanese e nel Palermitano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 13/7/2021 h 09:48 - Riproduzione riservata