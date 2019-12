Sicilia: previsti bus Ast contro il caro voli anche per lavoratori fuori sede

(FERPRESS) – Palermo, 20 DIC – Anche i lavoratori siciliani fuori sede potranno far ritorno a casa nel periodo natalizio utilizzando i bus a tariffa agevolata messi a disposizione dall’Ast, la società della Regione. Lo ha deciso il governo Musumeci per venire incontro alle numerose richieste pervenute.

